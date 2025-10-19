«Не сразу побежали забивать голы». Окулов – о победе «Авангарда» над «Автомобилистом»

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о победе в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Форвард стал автором победной шайыб в овертайме.

«Тяжёлая игра получилась. Может, где-то нехороший первый период был, потом перестроились. Наверное, сказывалось, что проиграли им две игры, хотели сегодня победить, где-то робко играли после забитых голов. Можно было не уводить игру в овертайм, но хорошо, что получилось забрать два очка. Не было такого, что как-то опасались именно «Автомобилист», мы стараемся отталкиваться от своей игры, исправлять собственные ошибки. Более терпеливо сыграли, не сразу побежали забивать голы, грамотнее сыграли в обороне. Может, где-то и отошли от привычного хоккея, но всё равно старались накрывать их, играть плотнее, потому что у них есть мастера, против которых нельзя откатываться», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.