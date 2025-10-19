Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не сразу побежали забивать голы». Окулов – о победе «Авангарда» над «Автомобилистом»

«Не сразу побежали забивать голы». Окулов – о победе «Авангарда» над «Автомобилистом»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов высказался о победе в матче с «Автомобилистом» (3:2 ОТ). Форвард стал автором победной шайыб в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5)     1:1 Кизимов – 45:09 (5x5)     2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4)     2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5)     3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)    

«Тяжёлая игра получилась. Может, где-то нехороший первый период был, потом перестроились. Наверное, сказывалось, что проиграли им две игры, хотели сегодня победить, где-то робко играли после забитых голов. Можно было не уводить игру в овертайм, но хорошо, что получилось забрать два очка. Не было такого, что как-то опасались именно «Автомобилист», мы стараемся отталкиваться от своей игры, исправлять собственные ошибки. Более терпеливо сыграли, не сразу побежали забивать голы, грамотнее сыграли в обороне. Может, где-то и отошли от привычного хоккея, но всё равно старались накрывать их, играть плотнее, потому что у них есть мастера, против которых нельзя откатываться», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Видео
Гол Окулова в овертайме принёс «Авангарду» первую победу в сезоне над «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android