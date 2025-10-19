«Хорошо, что Прохоркин помог». Форвард «Авангарда» Окулов – о победном голе в овертайме
Нападающий «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал свою победную шайбу в овертайме матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) и отметил помощь партнёра по команде форварда Николая Прохоркина.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 2
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Котляревский (Мартынов, Серебряков) – 19:04 (5x5) 1:1 Кизимов – 45:09 (5x5) 2:1 Потуральски (Окулов) – 48:17 (5x4) 2:2 Да Коста (Мэйсек, Воробьёв) – 54:58 (5x5) 3:2 Окулов (Прохоркин) – 64:34 (3x3)
«Мой гол? Был сначала момент, где мог «1 в 0» убежать из зоны обороны, но недоборолся. А потом хорошо, что Николай Прохоркин помог, побежал на дальнюю штангу и этим самым дал мне время на бросок. На вратаря соперника внимание никогда не обращаем. Да, Галкин в прошлых матчах сыграл здорово, но мы смотрим только на свою игру, тренер нам объяснил, почему мы не могли забивать в прошлых играх с «Автомобилистом», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
