«Хорошо, что Прохоркин помог». Форвард «Авангарда» Окулов – о победном голе в овертайме

Нападающий «Авангарда» Константин Окулов прокомментировал свою победную шайбу в овертайме матча с «Автомобилистом» (3:2 ОТ) и отметил помощь партнёра по команде форварда Николая Прохоркина.

«Мой гол? Был сначала момент, где мог «1 в 0» убежать из зоны обороны, но недоборолся. А потом хорошо, что Николай Прохоркин помог, побежал на дальнюю штангу и этим самым дал мне время на бросок. На вратаря соперника внимание никогда не обращаем. Да, Галкин в прошлых матчах сыграл здорово, но мы смотрим только на свою игру, тренер нам объяснил, почему мы не могли забивать в прошлых играх с «Автомобилистом», — передаёт слова Окулова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.