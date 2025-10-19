Скидки
Торпедо — Лада, результат матча 19 октября 2025 года, счёт 5:3, КХЛ 2025/2026

Гол Воронина за две минуты до сирены принёс «Торпедо» третью победу над «Ладой» в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Фирстов – 05:30 (5x5)     1:1 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян) – 07:17 (5x5)     2:1 Науменков (Яремчук, Белевич) – 07:52 (5x5)     2:2 Обидин (Башкиров) – 10:27 (5x5)     3:2 Абрамов (Нарделла, Атанасов) – 24:58 (5x4)     3:3 Алтыбармакян (Антипин) – 49:56 (5x5)     4:3 Воронин (Яремчук) – 58:07 (5x5)     5:3 Яремчук (Alexei Kruchinin) – 59:35 (en)    

Голами в составе «Торпедо» отметились Владислав Фирстов, Михаил Науменков, Михаил Абрамов. Победный гол за две минуты до конца третьего периода при равном счёте забил Кирилл Воронин, убежавший на рандеву с голкипером гостей. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Яремчук.

За «Ладу» дубль оформил Андрей Обидин. Ещё один гол забил Андрей Алтыбармакян и сравнял счёт в середине третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» в третий раз в текущем сезоне обыграло «Ладу».

