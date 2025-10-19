Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Гол Воронина за две минуты до сирены принёс «Торпедо» третью победу над «Ладой» в сезоне

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Голами в составе «Торпедо» отметились Владислав Фирстов, Михаил Науменков, Михаил Абрамов. Победный гол за две минуты до конца третьего периода при равном счёте забил Кирилл Воронин, убежавший на рандеву с голкипером гостей. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Яремчук.

За «Ладу» дубль оформил Андрей Обидин. Ещё один гол забил Андрей Алтыбармакян и сравнял счёт в середине третьего периода.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Торпедо» в третий раз в текущем сезоне обыграло «Ладу».