Гол Воронина за две минуты до сирены принёс «Торпедо» третью победу над «Ладой» в сезоне

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Торпедо» и тольяттинской «Ладой». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Голами в составе «Торпедо» отметились Владислав Фирстов, Михаил Науменков, Михаил Абрамов. Победный гол за две минуты до конца третьего периода при равном счёте забил Кирилл Воронин, убежавший на рандеву с голкипером гостей. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Александр Яремчук.
За «Ладу» дубль оформил Андрей Обидин. Ещё один гол забил Андрей Алтыбармакян и сравнял счёт в середине третьего периода.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Торпедо» в третий раз в текущем сезоне обыграло «Ладу».
- 19 октября 2025
