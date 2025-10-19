«Нам сегодня показали, чьи в лесу шишки». Гришин — о поражении «Нефтехимика»

Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (6:9).

«Нам сегодня показали, чьи в лесу шишки. Было тяжело с «Металлургом» — соперник был сильнее. Долганов не попал в заявку? Не будем раскрывать секреты, сегодня решили сделать так. Проблем со здоровьем у него нет. Для Семёна Любалина это был дебют. Соперник топовый. Он неплохо отыграл в начале второго периода, сделал несколько сейвов. Ребята должны были ему больше помочь. Не стали его травмировать. У парня давно не было игровой практики — он пару раз сыграл за «Реактор» в этом сезоне. Ярослав Озолин немного посидел на лавке, пришёл в себя и в третьем периоде показал свой уровень», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.