«Хочется побыстрее забыть эту игру». Разин высказался о победе над «Нефтехимиком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (9:6) и остался недоволен потерей концентрации подопечных после того, как магнитогорская команда повела со счётом 8:1.

«Хочется побыстрее забыть эту игру. Полматча мы играли в хоккей, полматча занимались ерундой. Не я сказал, что игра длится 60 минут. С другой стороны, сложно настроить команду, когда ведёшь 8:1. Век живи – век учись. Травма Козлова на тренировке выглядела страшно — и само падение, и удар. Во вторник у него операция, сроки – от шести до восьми недель. Хотелось бы, чтобы всё было хорошо. С Сиряцким и Фёдоровым всё нормально, они восстановились и едут с нами в поездку», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.