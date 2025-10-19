Скидки
Овечкину осталось провести всего два матча до результата Майка Модано в истории НХЛ

40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1497-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за карьеру. Благодаря участию в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены», форвард ещё на шаг приблизился к топ-24 в истории НХЛ по количеству игр в регулярке.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59     0:2 Майерс – 17:11     0:3 Шервуд (Гарланд, Петтерссон) – 17:52 (pp)    

На 24-й строчке рейтинга находится Майк Модано — 1499 игр. Рекордсменом НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах является Патрик Марло, показатель которого составляет 1779 игр.

При этом Овечкин является лучшим по количеству сыгранных матчей в регулярках НХЛ среди российских хоккеистов. На втором месте находится Алексей Ковалёв — 1316 матчей.

