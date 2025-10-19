Овечкину осталось провести всего два матча до результата Майка Модано в истории НХЛ
Поделиться
40-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в эти минуты проводит свой 1497-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги за карьеру. Благодаря участию в домашнем матче с «Ванкувер Кэнакс», который проходит в эти минуты на льду вашингтонской «Кэпитал Уан-Арены», форвард ещё на шаг приблизился к топ-24 в истории НХЛ по количеству игр в регулярке.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1-й период
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59 0:2 Майерс – 17:11 0:3 Шервуд (Гарланд, Петтерссон) – 17:52 (pp)
На 24-й строчке рейтинга находится Майк Модано — 1499 игр. Рекордсменом НХЛ по количеству матчей в регулярных чемпионатах является Патрик Марло, показатель которого составляет 1779 игр.
При этом Овечкин является лучшим по количеству сыгранных матчей в регулярках НХЛ среди российских хоккеистов. На втором месте находится Алексей Ковалёв — 1316 матчей.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
20:20
-
20:05
-
19:55
-
19:40
-
19:30
-
19:12
-
19:05
-
18:57
-
18:54
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:26
-
17:45
-
17:18
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:23
-
16:16
-
15:54
-
15:45
-
15:26
-
14:55
-
14:45
-
14:13
-
13:56
-
13:30
-
13:14
-
12:54
-
12:34
-
11:58
-
11:38
-
11:18
-
11:00