«Мы должны были забирать сегодня одно очко». Десятков — о поражении «Лады» от «Торпедо»

Главный тренер «Лады» Павел Десятков заявил, что команда заслужила одно очко в проигранном матче с «Торпедо» (3:5).

«Тяжёлая игра с точки зрения календаря, физиологии, но мы должны были забирать сегодня одно очко.

С точки зрения результата сложно было закончить матч. Есть трудности в плане психологии, тактики, выбранной нами. Всё делали правильно, кроме последней шайбы. Правильные, надёжные действия. Детская индивидуальная ошибка, таких не должно быть на таком уровне.

Сложно что-то перестроить было, только сыграли, ещё раз играем. Нам нужны любые очки, как и «Торпедо», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.