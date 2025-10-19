Скидки
Главная Хоккей Новости

Десятков — о составе «Лады»: есть те, кем недоволен, но в первую очередь недоволен собой

Десятков — о составе «Лады»: есть те, кем недоволен, но в первую очередь недоволен собой
Комментарии

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о текущем составе команды и прокомментировал игру вратаря Александра Трушкова в матче с нижегородским «Торпедо».

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Фирстов – 05:30 (5x5)     1:1 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян) – 07:17 (5x5)     2:1 Науменков (Яремчук, Белевич) – 07:52 (5x5)     2:2 Обидин (Башкиров) – 10:27 (5x5)     3:2 Абрамов (Нарделла, Атанасов) – 24:58 (5x4)     3:3 Алтыбармакян (Антипин) – 49:56 (5x5)     4:3 Воронин (Яремчук) – 58:07 (5x5)     5:3 Яремчук (Alexei Kruchinin) – 59:35 (en)    

«Подобрали опытных ребят. На них рассчитываем, надеемся. Есть те, кем недоволен, но в первую очередь недоволен самим собой.

Хоккей — командный вид спорта. Давайте, крайним буду я. У нас у русских всегда так, мы постоянно действуем от негатива. Почему бы не порадоваться за парня? Ищем как утопить.

Выбрали того вратаря, кто посвежее. Выручил — не выручил… Зачем? Журналисты постоянно пытаются найти виноватого», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

