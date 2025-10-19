Десятков — о составе «Лады»: есть те, кем недоволен, но в первую очередь недоволен собой
Поделиться
Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о текущем составе команды и прокомментировал игру вратаря Александра Трушкова в матче с нижегородским «Торпедо».
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 октября 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Фирстов – 05:30 (5x5) 1:1 Обидин (Башкиров, Алтыбармакян) – 07:17 (5x5) 2:1 Науменков (Яремчук, Белевич) – 07:52 (5x5) 2:2 Обидин (Башкиров) – 10:27 (5x5) 3:2 Абрамов (Нарделла, Атанасов) – 24:58 (5x4) 3:3 Алтыбармакян (Антипин) – 49:56 (5x5) 4:3 Воронин (Яремчук) – 58:07 (5x5) 5:3 Яремчук (Alexei Kruchinin) – 59:35 (en)
«Подобрали опытных ребят. На них рассчитываем, надеемся. Есть те, кем недоволен, но в первую очередь недоволен самим собой.
Хоккей — командный вид спорта. Давайте, крайним буду я. У нас у русских всегда так, мы постоянно действуем от негатива. Почему бы не порадоваться за парня? Ищем как утопить.
Выбрали того вратаря, кто посвежее. Выручил — не выручил… Зачем? Журналисты постоянно пытаются найти виноватого», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 октября 2025
-
20:20
-
20:05
-
19:55
-
19:40
-
19:30
-
19:12
-
19:05
-
18:57
-
18:54
-
18:45
-
18:42
-
18:34
-
18:26
-
17:45
-
17:18
-
17:07
-
17:00
-
16:59
-
16:23
-
16:16
-
15:54
-
15:45
-
15:26
-
14:55
-
14:45
-
14:13
-
13:56
-
13:30
-
13:14
-
12:54
-
12:34
-
11:58
-
11:38
-
11:18
-
11:00