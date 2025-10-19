Десятков — о составе «Лады»: есть те, кем недоволен, но в первую очередь недоволен собой

Главный тренер «Лады» Павел Десятков высказался о текущем составе команды и прокомментировал игру вратаря Александра Трушкова в матче с нижегородским «Торпедо».

«Подобрали опытных ребят. На них рассчитываем, надеемся. Есть те, кем недоволен, но в первую очередь недоволен самим собой.

Хоккей — командный вид спорта. Давайте, крайним буду я. У нас у русских всегда так, мы постоянно действуем от негатива. Почему бы не порадоваться за парня? Ищем как утопить.

Выбрали того вратаря, кто посвежее. Выручил — не выручил… Зачем? Журналисты постоянно пытаются найти виноватого», — передаёт слова Десяткова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.