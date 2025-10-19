«Вашингтон» взял неудачный запрос на блокировку вратаря и следом пропустил ещё одну шайбу

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». После первого периода впереди гости со счётом 3:0.
На 18-й минуте матча защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс забросил спорную шайбу. Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен не смог накрыть шайбу в сутолоке у ворот, потерял ловушку и оказался в плохой позиции, чтобы отразить бросок. Тренерский штаб «Вашингтона» сначала взял тайм-аут, чтобы определиться с решением брать запрос на блокировку вратаря. В итоге запрос был взят, судьи засчитали гол и назначили «Кэпиталз» две штрафные минуты. Спустя 40 секунд «Вашингтон» вновь пропустил шайбу в меньшинстве.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 19 октября 2025
