«Вашингтон» взял неудачный запрос на блокировку вратаря и следом пропустил ещё одну шайбу

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». После первого периода впереди гости со счётом 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
2-й период
0 : 3
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59     0:2 Майерс – 17:11     0:3 Шервуд (Гарланд, Петтерссон) – 17:52 (pp)    

На 18-й минуте матча защитник «Ванкувера» Тайлер Майерс забросил спорную шайбу. Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен не смог накрыть шайбу в сутолоке у ворот, потерял ловушку и оказался в плохой позиции, чтобы отразить бросок. Тренерский штаб «Вашингтона» сначала взял тайм-аут, чтобы определиться с решением брать запрос на блокировку вратаря. В итоге запрос был взят, судьи засчитали гол и назначили «Кэпиталз» две штрафные минуты. Спустя 40 секунд «Вашингтон» вновь пропустил шайбу в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

