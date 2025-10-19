Скидки
Главный тренер «Сан-Хосе» — о серии поражений: отдал бы одного из своих детей ради победы

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Райан Варсофски эмоционально высказался о серии поражений команды. «Акулы» потерпели поражения во всех пяти матчах на старте сезона.

«Много новых игроков [в «Сан-Хосе»]. Нам нужно просто продолжать работать, игрокам продолжать слушать тренеров. Мы должны готовить ребят. Но поверьте, это отстой.

Я бы отдал одного из своих детей ради чёртовой победы. Так что да, это раздражает. Прошу прощения за выражение. Мы очень, очень разочарованы, но продолжаем работать», – цитирует Варсофски пресс-служба клуба.

Следующий матч «Сан-Хосе» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс» в ночь на 22 октября.

