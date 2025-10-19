Скидки
Уилсон нанёс травму игроку «Ванкувера» мощным хитом и спровоцировал массовую потасовку

Комментарии

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, впереди гости со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59     0:2 Майерс – 17:11     0:3 Шервуд (Гарланд, Хьюз) – 17:52 (pp)     0:4 Блюгерс (Кейн, Майерс) – 24:54     1:4 Леонард (Уилсон, Строум) – 33:42 (pp)     2:4 Чикран (Лапьер, Сандин) – 49:01    

В концовке первого периода при счёте 0:3 нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон провёл мощный силовой приём на форварде «Ванкувер Кэнакс» Филипе Хитиле. После чего на льду вспыхнула потасовка. Изначально судья поднял руку, сигнализируя о штрафе и отправил Уилсона на скамейку штрафников. Арбитры взяли время на изучение видеоповтора и по его результатам решили отменить штраф. Хитил покинул площадку при помощи партнёров по команде.

Видео
«Вашингтон» взял неудачный запрос на блокировку вратаря и следом пропустил ещё одну шайбу
