Уилсон нанёс травму игроку «Ванкувера» мощным хитом и спровоцировал массовую потасовку

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». Идёт второй период, впереди гости со счётом 4:0.

В концовке первого периода при счёте 0:3 нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон провёл мощный силовой приём на форварде «Ванкувер Кэнакс» Филипе Хитиле. После чего на льду вспыхнула потасовка. Изначально судья поднял руку, сигнализируя о штрафе и отправил Уилсона на скамейку штрафников. Арбитры взяли время на изучение видеоповтора и по его результатам решили отменить штраф. Хитил покинул площадку при помощи партнёров по команде.