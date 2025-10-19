Скидки
«Шанхайские Драконы» подписали контракт с бывшим защитником НХЛ Беном Харпуром

Комментарии

«Шанхайские Драконы» подписали контракт с защитником Беном Харпуром, выступавшим в НХЛ. Как сообщает пресс-служба китайского клуба, контракт с канадским защитником рассчитан до конца сезона.

За семь лет в НХЛ Харпур, имеющий также австралийские корни, провёл 212 матчей и набрал 24 очка — забросил две шайбы и отдал 22 результативные передачи. В АХЛ защитник провёл восемь сезонов, сыграл 229 матчей и набрал 69 очков — забил 12 голов и отдал 57 результативных передач.

Харпур выступал в Национальной хоккейной лиге за «Оттаву Сенаторз», «Нэшвилл Предаторз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Последним сезоном в НХЛ для защитника был сезон-2022/2023.

