«Добавляем габаритов и мощи». В «Шанхае» оценили подписание защитника Харпура

«Добавляем габаритов и мощи». В «Шанхае» оценили подписание защитника Харпура
Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий прокомментировал подписание контракта с защитником Беном Харпуром. Габаритный игрок обороны на протяжении семи сезонов выступал в Национальной хоккейной лиге.

«Добавляем габаритов и мощи нашей оборонительной линии. Харпур защитник с большим опытом выступления в НХЛ, хорошо знаком нашему главному тренеру Жерару Галлану, под руководством которого провёл 42 матча за «Рейнджерс» в сезоне-2022/2023. Это игрок оборонительного плана, благодаря своему росту уверенно действует на пятачке и держит борьбу», — цитирует Варицкого пресс-служба китайского клуба.

