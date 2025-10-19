В НХЛ объяснили, почему судьи засчитали спорный гол «Ванкувера» в ворота «Вашингтона»
В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». После второго периода впереди гости со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
3-й период
2 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59 0:2 Майерс – 17:11 0:3 Шервуд (Гарланд, Хьюз) – 17:52 (pp) 0:4 Блюгерс (Кейн, Майерс) – 24:54 1:4 Леонард (Уилсон, Строум) – 33:42 (pp) 2:4 Чикран (Лапьер, Сандин) – 49:01
В НХЛ объяснили, почему судьи засчитали спорный гол «Ванкувера» в ворота «Вашингтона».
«Видеоповтор подтвердил, что до гола Тайлера Майерса нарушений, связанных с блокировкой вратаря, не было. Согласно правилу 69.7: В случае отскока шайбы или когда вратарь и атакующий игрок(и) одновременно пытаются сыграть в свободную шайбу, будь то в пределах площади ворот или за её пределами, случайный контакт с вратарём допускается, и любой забитый в результате гол будет засчитан», — говорится в сообщении официального сайта НХЛ.
