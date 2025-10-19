В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в эти минуты проходит очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». После второго периода впереди гости со счётом 4:1.

В НХЛ объяснили, почему судьи засчитали спорный гол «Ванкувера» в ворота «Вашингтона».

«Видеоповтор подтвердил, что до гола Тайлера Майерса нарушений, связанных с блокировкой вратаря, не было. Согласно правилу 69.7: В случае отскока шайбы или когда вратарь и атакующий игрок(и) одновременно пытаются сыграть в свободную шайбу, будь то в пределах площади ворот или за её пределами, случайный контакт с вратарём допускается, и любой забитый в результате гол будет засчитан», — говорится в сообщении официального сайта НХЛ.