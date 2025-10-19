Скидки
Брэд Маршан оштрафован на максимальную сумму за грубость в отношении капитана «Баффало»
Комментарии

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан оштрафован на максимальную сумму за грубость в отношении капитана «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина. НХЛ объявила, что Маршан оштрафован на $ 5 тыс., что является максимальной суммой по условиям коллективного договора. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистов.

НХЛ — регулярный чемпионат
18 октября 2025, суббота. 20:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Доун (Томпсон, Далин) – 07:13 (pp)     2:0 Доун (Цукер, Бенсон) – 31:12 (pp)     3:0 Пауэр (Так, Кребс) – 34:20    

Форвард «Флориды» вступил в стычку с шведским защитником в матче с «Баффало» (0:3) 18 октября.

В результате инцидента Маршан получил две минуты штрафа за блокировку и две минуты за грубость. Нападающий «Флориды» забрал шлем Далина и унес его с собой на скамейку штрафников. Там он сорвал с него ремешки и бросил шлем на лёд.

