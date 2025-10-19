Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан оштрафован на максимальную сумму за грубость в отношении капитана «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина. НХЛ объявила, что Маршан оштрафован на $ 5 тыс., что является максимальной суммой по условиям коллективного договора. Деньги будут направлены в фонд экстренной помощи хоккеистов.

Форвард «Флориды» вступил в стычку с шведским защитником в матче с «Баффало» (0:3) 18 октября.

В результате инцидента Маршан получил две минуты штрафа за блокировку и две минуты за грубость. Нападающий «Флориды» забрал шлем Далина и унес его с собой на скамейку штрафников. Там он сорвал с него ремешки и бросил шлем на лёд.