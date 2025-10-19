Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вашингтон – Ванкувер, результат матча 19 октября 2025, счёт 3:4, НХЛ 2025/2026

«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» и потерпел второе поражение в сезоне. Овечкин без очков
Аудио-версия:
Комментарии

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59     0:2 Майерс – 17:11     0:3 Шервуд (Гарланд, Хьюз) – 17:52 (pp)     0:4 Блюгерс (Кейн, Майерс) – 24:54     1:4 Леонард (Уилсон, Строум) – 33:42 (pp)     2:4 Чикран (Лапьер, Сандин) – 49:01     3:4 Карлсон (Строум, Уилсон) – 57:46    

Голами в составе «Ванкувера» отметились Элиас Петтерссон, Тайлер Майерс, Кифер Шервуд, Теодор Блюгерс. Отметим, к 25-й минуте матча счёт был 4:0 в пользу канадского клуба. Однако «Вашингтон» предпринял отчаянные попытки сравнять счёт в матче и забросил три шайбы подряд — голами отличились Райан Леонард, Джейкоб Чикран и Джон Карлсон.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Кэпиталз» потерпели второе поражение в сезоне при четырёх победах. В следующем матче столичный клуб сыграет с «Сиэтл Кракен» в ночь на 22 октября.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ
Материалы по теме
Видео
Уилсон нанёс травму игроку «Ванкувера» мощным хитом и спровоцировал массовую потасовку
Материалы по теме
Что за матч! «Вашингтон» был близок к мегакамбэку, чуть не отыгравшись с 0:4
Видео
Что за матч! «Вашингтон» был близок к мегакамбэку, чуть не отыгравшись с 0:4
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android