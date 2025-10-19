Элиас Петтерссон дважды заблокировал мощные броски Овечкина в концовке матча
В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59 0:2 Майерс – 17:11 0:3 Шервуд (Гарланд, Хьюз) – 17:52 (pp) 0:4 Блюгерс (Кейн, Майерс) – 24:54 1:4 Леонард (Уилсон, Строум) – 33:42 (pp) 2:4 Чикран (Лапьер, Сандин) – 49:01 3:4 Карлсон (Строум, Уилсон) – 57:46
В концовке матча игроки «Вашингтона» штурмовали ворота «Ванкувера». Российский капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин нанёс два мощнейших броска от синей линии, которые заблокировал лидер «Ванкувера» Элиас Петтерссон. Шведский форвард второй бросок россиянина блокировал уже лёжа на льду.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Овечкин не смог отметиться результативными действиями. В текущем сезоне на счету россиянина один гол и три результативные передачи в шести матчах.
