Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В матче «Вашингтон» — «Ванкувер» состоялась эффектная драка

В матче «Вашингтон» — «Ванкувер» состоялась эффектная драка
Комментарии

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59     0:2 Майерс – 17:11     0:3 Шервуд (Гарланд, Хьюз) – 17:52 (pp)     0:4 Блюгерс (Кейн, Майерс) – 24:54     1:4 Леонард (Уилсон, Строум) – 33:42 (pp)     2:4 Чикран (Лапьер, Сандин) – 49:01     3:4 Карлсон (Строум, Уилсон) – 57:46    

После того как на 25-й минуте счёт стал 4:0 в пользу «Ванкувера», нападающий «Вашингтона» Брэндон Дьюхейм решил встряхнуть команду и подраться с защитником «Кэнакс» Виктором Манчини. Хоккеисты нанесли несколько мощных ударов, потасовка получилась довольно продолжительной, оба игрока получили по пять штрафных минут за драку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Через несколько минут после этой драки «Вашингтон» забросил свою первую шайбу в матче.

Материалы по теме
Видео
«Вашингтон» проиграл «Ванкуверу» и потерпел второе поражение в сезоне. Овечкин без очков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android