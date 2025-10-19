В матче «Вашингтон» — «Ванкувер» состоялась эффектная драка

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» прошёл очередной матч Национальной хоккейной лиги между местным «Вашингтон Кэпиталз» и канадским «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась в пользу гостей со счётом 4:3.

После того как на 25-й минуте счёт стал 4:0 в пользу «Ванкувера», нападающий «Вашингтона» Брэндон Дьюхейм решил встряхнуть команду и подраться с защитником «Кэнакс» Виктором Манчини. Хоккеисты нанесли несколько мощных ударов, потасовка получилась довольно продолжительной, оба игрока получили по пять штрафных минут за драку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Через несколько минут после этой драки «Вашингтон» забросил свою первую шайбу в матче.