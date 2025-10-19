«Пять забил и два «привёз». Разин оценил игру Владимира Ткачёва с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин оценил игру нападающего Владимира Ткачёва в матче с «Нефтехимиком» (9:6). Форвард отметился дебютным голом за клуб и отдал четыре результативные передачи.

— По такой игре где-то в тень ушло событие — Володя Ткачёв наконец забил, пять очков набрал. Выдохнул он?

— Я вдохнул. Когда игра идёт, и можешь набрать восемь или 10 очков — набирай. Но когда просишь поберечь вратаря, дать ему почувствовать игру, а тебя не слышат… Да, пять очков… Ну, молодец, Вова. Но три гола в большинстве мы сами «привезли» — это недопустимо. Он пять забил и два «привёз» — в плюсе. Но с нашими задачами, с целью выигрывать Кубок концовка такой игры просто даёт воздуха команде. Тем более нам через матч снова с ними играть. Дали им почувствовать, что они могут играть на равных, для меня как тренера это плохо, — цитирует Разина пресс-служба клуба.