«Функциональное состояние у него пока слабое». Разин высказался об игре Евгения Кузнецова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил, что нападающему Евгению Кузнецову не хватает физических кондиций, чтобы выполнять все функции центрфорварда на льду. Кузнецов отметился двумя результативными передачами в матче с «Нефтехимиком» (9:6).

— Евгений Кузнецов сегодня весь матч провёл в центре. Как он вам в этой роли? Казалось, что где-то берегли его, чтобы не переигрывал.

— Я уже говорил: функциональное состояние у него пока слабое. Объём катания, объём работы не позволяют полноценно выполнять задачи центрального нападающего. Поэтому хочется видеть его как крайнего нападающего. Но у нас два центра выбыли из-за травм, пришлось ставить его в центр, — цитирует Кузнецова пресс-служба клуба.

За четыре матча в составе «Металлурга» Кузнецов отметился пятью результативными передачами.