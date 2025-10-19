Скидки
Результаты матчей КХЛ на 19 октября 2025 года

Сегодня, 19 октября, состоялись четыре матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 19 октября 2025 года:

10:00. «Амур» – «Северсталь» — 2:3 Б;
14:00. «Авангард» – «Автомобилист» — 3:2 ОТ;
14:30. «Металлург» – «Нефтехимик» — 9:6;
17:00. «Торпедо» – «Лада» — 5:3.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 24 очками после 17 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 28 очков после 17 матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

