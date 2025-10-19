Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей ВХЛ на 19 октября 2025 года

Сегодня, 19 октября, состоялись восемь матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 октября 2025 года:

13:00. «Звезда» – «Буран» — 0:3;

14:00. «Олимпия» – СКА-ВМФ — 1:4;

15:00. «Югра» – «Омские Крылья» — 3:1;

15:00. «Рубин» – «Зауралье» — 3:2 Б;

15:00. «Молот» – «Динамо» СПб — 3:2;

16:00. «Кристалл» – «Челны» — 2:3;

17:00. «Рязань-ВДВ» – ЦСК ВВС — 0:4;

17:00. «Дизель» – «Барс» — 1:2 Б.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 25 очков в 17 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 25 очками после 16 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (24 очка в 13 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.