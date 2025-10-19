Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 19 октября 2025 года

Сегодня, 19 октября, состоялись пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 19 октября 2025 года:

09:00. «Кузнецкие Медведи» – «Красноярские Рыси» — 1:0;

13:00. МХК «Спартак MAX» – «Динамо-Шинник» — 1:2;

13:00. МХК «Атлант» – МХК «Динамо» М — 1:2;

17:00. «АКМ Новомосковск» – «Толпар» — 2:5;

17:00. «Красная Машина-Юниор» – Академия Михайлова — 0:3.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.