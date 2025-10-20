Скидки
Детройт Ред Уингз – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 19 октября 2025, счёт 4:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Детройт» обыграл «Эдмонтон», Подколзин сделал голевую передачу, Макдэвид без очков
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026, в котором «Детройт Ред Уингз» встречался с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Ларкин (Шьяро, Рэймонд) – 28:51     2:0 Финни (Бернард-Докер, Ларкин) – 31:54     2:1 Филп (Подколзин, Кулак) – 32:25     3:1 Ларкин (Финни, Гибсон) – 37:05     3:2 Драйзайтль (Кулак, Экхольм) – 47:33     4:2 Финни (Рэймонд, Ларкин) – 58:38    

В составе «Детройта» дубль оформил нападающий Дилан Ларкин, также двумя голами отметился форвард Эммитт Финни. За «Эдмонтон» шайбы забросили Ноа Филп и Леон Драйзайтль. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид результативными действиями в этой игре отличиться не смог.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
Все новости RSS

