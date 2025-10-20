«Детройт» обыграл «Эдмонтон», Подколзин сделал голевую передачу, Макдэвид без очков

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2025/2026, в котором «Детройт Ред Уингз» встречался с «Эдмонтон Ойлерз». Встреча проходила в Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе «Детройта» дубль оформил нападающий Дилан Ларкин, также двумя голами отметился форвард Эммитт Финни. За «Эдмонтон» шайбы забросили Ноа Филп и Леон Драйзайтль. Капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид результативными действиями в этой игре отличиться не смог.

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился результативной передачей.