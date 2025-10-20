Скидки
Тренер «Вашингтона» объяснил поражение команды в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59     0:2 Майерс – 17:11     0:3 Шервуд (Гарланд, Хьюз) – 17:52 (pp)     0:4 Блюгерс (Кейн, Майерс) – 24:54     1:4 Леонард (Уилсон, Строум) – 33:42 (pp)     2:4 Чикран (Лапьер, Сандин) – 49:01     3:4 Карлсон (Строум, Уилсон) – 57:46    

«Мы просто не были готовы играть — и это проявилось во многих аспектах, как мне показалось. Мы не могли навязать прессинг, не могли завести шайбу в зону, испытывали трудности с выходом из своей зоны, да и в целом у нас ничего не клеилось с шайбой», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 8 очков. «Ванкувер», в свою очередь, находится на пятом месте на Западе, также записав в свой актив восемь очков.

