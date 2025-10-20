Тренер «Вашингтона» объяснил поражение команды в матче с «Ванкувером»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

«Мы просто не были готовы играть — и это проявилось во многих аспектах, как мне показалось. Мы не могли навязать прессинг, не могли завести шайбу в зону, испытывали трудности с выходом из своей зоны, да и в целом у нас ничего не клеилось с шайбой», — приводит слова Карбери официальный сайт столичного клуба.

На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 8 очков. «Ванкувер», в свою очередь, находится на пятом месте на Западе, также записав в свой актив восемь очков.