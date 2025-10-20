«Это невероятно раздражает, сводит с ума». Голкипер «Вашингтона» — о матче с «Ванкувером»

Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).

«Они забили уже в первую смену — это никогда не к добру. Потом забили второй, мы взяли челлендж — они реализовали большинство… В этот момент всё пошло как по домино. Это невероятно раздражает, сводит с ума», — приводит слова Линдгрена Russian Machine Never Breaks.

На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 8 очков. «Ванкувер», в свою очередь, находится на пятом месте на Западе, также записав в свой актив восемь очков.