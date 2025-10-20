«Это невероятно раздражает, сводит с ума». Голкипер «Вашингтона» — о матче с «Ванкувером»
Голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен высказался о поражении команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувер Кэнакс» (3:4).
НХЛ — регулярный чемпионат
19 октября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 4
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Петтерссон (Гарланд) – 00:59 0:2 Майерс – 17:11 0:3 Шервуд (Гарланд, Хьюз) – 17:52 (pp) 0:4 Блюгерс (Кейн, Майерс) – 24:54 1:4 Леонард (Уилсон, Строум) – 33:42 (pp) 2:4 Чикран (Лапьер, Сандин) – 49:01 3:4 Карлсон (Строум, Уилсон) – 57:46
«Они забили уже в первую смену — это никогда не к добру. Потом забили второй, мы взяли челлендж — они реализовали большинство… В этот момент всё пошло как по домино. Это невероятно раздражает, сводит с ума», — приводит слова Линдгрена Russian Machine Never Breaks.
На данный момент «Вашингтон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 8 очков. «Ванкувер», в свою очередь, находится на пятом месте на Западе, также записав в свой актив восемь очков.
