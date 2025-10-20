Скидки
Мухамадуллин и Романов внесены в список травмированных

Комментарии

23-летний российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин и 25-летний нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов внесены в список травмированных. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В заявлении лиги говорится, что у обоих хоккеистов травмы верхней части тела. Срок восстановления игроков не уточняется.

Напомним, Мухамадуллин пока сыграл только в одном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (3:4 ОТ) 10 октября, в котором сделал две результативные передачи. Российский нападающий же принял участие в четырёх встречах, где не отметился результативными действиями.

