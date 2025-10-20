Скидки
Юта – Бостон, результат матча 20 октября 2025, счет 3:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Юта» обыграла «Бостон» в матче НХЛ, Хуснутдинов набрал первое очко в сезоне
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
20 октября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Кули (Келлер) – 04:20 (pp)     1:1 Пастрняк (Заха, Макэвой) – 14:38 (pp)     1:2 Пастрняк (Хуснутдинов) – 25:46     2:2 Келлер (Шмальц, Коул) – 35:57     3:2 Гюнтер (Петерка) – 50:37    

В составе «Юты» забивали Логан Кули, Клейтон Келлер и Дилан Гюнтер. Российские защитники Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев не отметились результативными действиями.

За «Бостон» дубль оформил Давид Пастрняк. Российский нападающий Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей, набрав первое очко в сезоне. Защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Юта» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Бостон» сыграет с «Флоридой Пантерз».

