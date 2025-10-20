«Юта» обыграла «Бостон» в матче НХЛ, Хуснутдинов набрал первое очко в сезоне

Завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Юта Мамонт» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Солт-Лейк-Сити на стадионе «Дельта-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе «Юты» забивали Логан Кули, Клейтон Келлер и Дилан Гюнтер. Российские защитники Михаил Сергачёв и Дмитрий Симашев не отметились результативными действиями.

За «Бостон» дубль оформил Давид Пастрняк. Российский нападающий Марат Хуснутдинов отметился результативной передачей, набрав первое очко в сезоне. Защитник Никита Задоров не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Юта» встретится с «Колорадо Эвеланш», а «Бостон» сыграет с «Флоридой Пантерз».