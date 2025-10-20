Скидки
Александр Овечкин забросил лишь одну шайбу за первые шесть игр нового сезона НХЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал автором лишь одного гола в шести первых играх нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Единственная шайба россиянина пришлась на матч с «Миннесотой Уайлд» (5:1), который состоялся 18 октября. Также на счету Овечкина в этой регулярке три результативные передачи.

Напомним, в следующем матче «Вашингтон» сыграет на своей площадке с «Сиэтлом». Игра состоится 22 октября и начнётся в 02:00 мск.

В прошлом сезоне регулярки на счету Овечкина было 44 гола и 29 ассистов в 65 матчах за столичный клуб.

Овечкин сделал подарок девочке, которая борется с раком

