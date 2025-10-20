Давид Пастрняк вышел на шестое место по числу голов в истории «Бостона»

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ютой Мамонт» (2:3), благодаря чему вышел на шестое место в списке снайперов в истории «мишек». Об этом сообщает пресс-служба «Бостона».

На счету Пастрняка теперь 395 шайб за «Бостон» — он сравнялся с Рэем Бурком и занимает шестое место в списке снайперов франшизы. Рекорд клуба принадлежит Джонни Буцику — 545 голов.

Отметим, что вторую шайбу чешский форвард в матче с «Ютой» забросил с передачи российского форварда Марата Хуснутдинова. Всего в текущем сезоне Пастрняк сыграл в семи матчах регулярки, отметившись восемью (4+4) очками.

