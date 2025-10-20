Скидки
Результаты матчей НХЛ на 20 октября 2025 года

Аудио-версия:
В ночь на 20 октября прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно четыре встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 20 октября 2025 года:

«Вашингтон Кэпиталз» – «Ванкувер Кэнакс» — 3:4;
«Детройт Ред Уингз» – «Эдмонтон Ойлерз» — 4:2;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Анахайм Дакс» — 2:1 ОТ;
«Юта Мамонт» – «Бостон Брюинз» — 3:2.

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями во встрече с «Ванкувером». Россиянин стал автором лишь одного гола в шести первых играх нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Единственная шайба россиянина пришлась на матч с «Миннесотой Уайлд» (5:1), который состоялся 18 октября. Также на счету Овечкина в этой регулярке три результативные передачи.

