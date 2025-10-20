«Будет целый спектр эмоций». Маршан высказался о предстоящем матче в Бостоне с «Брюинз»

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан высказался о своём первом матче в Бостоне после ухода из «Брюинз». Предстоящая встреча пройдет в ночь на 22 октября. 37-летний канадец выступал за «Бостон» с 2009 по 2025 год и выиграл с клубом Кубок Стэнли в 2011-м. Он был назначен капитаном клуба в 2023 году.

«Я никогда пристально не следил за календарём. Я стараюсь избегать вещей, которые могут меня нервировать. Конечно, так или иначе я думал об этом. Когда мы приедем в Бостон, у нас будет несколько дней перед игрой, и тогда это начнёт задевать меня сильнее.

Буду ли я нервничать? Да, немного. Предстоит нечто необычное. Думаю, будет много разных эмоций. Даже играть здесь за сборную Канады на Турнире четырёх наций – это нечто особенное. Будет целый спектр эмоций – смесь волнения, радости и грусти», – цитирует Маршана пресс-служба НХЛ.