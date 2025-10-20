Расписание матчей КХЛ на 20 октября 2025 года

Сегодня, 20 октября, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 октября 2025 года (время московское):

19:00. «Динамо» М – «Локомотив»;

19:30. ЦСКА – «Динамо» Мн.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 24 очками после 17 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 28 очков после 17 матчей.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.