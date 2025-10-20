Скидки
Расписание матчей ВХЛ на 20 октября 2025 года

Расписание матчей ВХЛ на 20 октября 2025 года
Сегодня, 20 октября, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 20 октября 2025 года (время московское):

16:30. «Горняк-УГМК» – «Сокол»;
16:30. «Челмет» – «Металлург» Нк;
17:00. «Магнитка» – «Динамо-Алтай»
18:30. «Торпедо-Горький» – «Ростов».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет «Магнитка», набравшая 25 очков в 17 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург» с 25 очками после 16 встреч. Тройку замыкают «Омские Крылья» (24 очка в 13 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

