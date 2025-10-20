Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расписание матчей МХЛ на 20 октября 2025 года

Сегодня, 20 октября, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 20 октября 2025 года (время московское):

17:00. «Красная Армия» – «Авто»;

18:30. МХК «Спартак» – «Чайка»;

18:30. «Локо» – «Омские Ястребы»;

19:00. «Крылья Советов» – «АКМ Юниор»;

19:00. ХК «Капитан» – «Снежные Барсы».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 25 очками после 14 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Стальные Лисы», набравшие 26 очков после 14 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.