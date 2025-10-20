Хоккейный агент оценил вероятность возвращения Артемия Панарина в КХЛ в ближайшие годы

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев высказался о перспективах нападающего Артемия Панарина подписать новый контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», а также оценил возможное возвращение россиянина в КХЛ.

— Срок контракта Панарина истекает летом 2026 года; по информации американских инсайдеров, он отказался снизить зарплату. С чем, по‑вашему, это может быть связано?

— Отказался. Это его право. Он — достаточно заметный и яркий хоккеист. Он считает, что его цена на рынке должна быть иной. Здесь сложно что-либо добавить к тому, что мы сейчас знаем.

— Также американский инсайдер утверждает, что «Рейнджерс» могут обменять Панарина в команду‑претендент за драфт‑пик или перспективного проспекта.

— Обмен возможен для любого игрока в любой момент, даже если у него есть запрет на переход, потому что более долгосрочные и внутренние договорённости между игроком и потенциальным клубом могут нивелировать пункты текущего контракта. Соответственно, будут предприняты дальнейшие шаги.

— Как вы оцениваете вероятность возвращения Панарина в КХЛ в ближайшие годы?

— Вообще минимальная вероятность. 0,01%. Все силы — в НХЛ, — цитирует Дементьева «Сетевое издание СП».