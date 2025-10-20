Плющев — о Спронге в ЦСКА: если эта фигура токсичная, то никакие уговоры не помогут

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев высказался о ситуации с нападающим ЦСКА Даниэлем Спронгом, который не принимает участие в матчах команды, а тренируется по индивидуальной программе.

«Последняя заметная новость из ЦСКА – вывод из состава североамериканского форварда Спронга. Раз со Спронгом индивидуально работает Сергей Фёдоров, это говорит о рабочем режиме и о том, что в клубе на форварда рассчитывают. Но в целом ситуация очень опасная. Определённого мнения о Спронге, несмотря на набранные им в большинстве очки, не сложилось.

Если эта фигура токсичная, не работающая на объединение команды, то никакие уговоры, а также воспитательные и индивидуальные тренировки не помогут. Более того, чем раньше будет принято кадровое решение, тем более здоровой останется команда. В моей тренерской карьере были такие хоккеисты. Гол забьют, два «привезут» – и разделят команду на несколько лагерей. Мой опыт говорит о том, что их нужно сразу убирать!» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

В текущем сезоне Спронг провёл 14 матчей, в которых набрал 14 (5+9) очков.