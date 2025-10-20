Рыбин: если Овечкин в 40 лет забросит 41 шайбу за сезон — это будет прямо вау

Ассистент главного тренера «Сочи» Максим Рыбин оценил шансы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф. Теперь у 40-летнего россиянина 975 голов в НХЛ с учётом регулярных чемпионатов и плей-офф (898+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).

— Как думаете, с чем было связано отсутствие голов у Александра на старте сезона?

— Ничего страшного. Бывает, что не задался старт. Два года назад тоже старт был совсем слабый, но потом Саша раскачался. Мы тоже не забываем, что всё равно годы берут своё. Понятно, что он наберёт свою форму. Сделает это за счёт игр в том числе. Не думаю, что этому прямо много внимания нужно уделять.

— Овечкин немного приблизился к рекорду Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учётом плей-офф. Осталась 41 шайба. Как считаете, Александр способен в текущем сезоне перейти данный рубеж?

— Не знаю… Сложно сказать. Это как прогноз погоды давать. Но 41 — это тоже очень весомый [показатель]. Если он в 40 лет забросит 41 шайбу — это будет прямо вау! Суперрезультат! Немножко сложно, но технически это возможно. Особенно учитывая, как до травмы в том году Саша так уверенно шёл, так уверенно забивал. Если сейчас он опять же встанет в эту колею, то всё может быть. Зная Сашу, действительно, всё может быть, — цитирует Дементьева «Сетевое издание СП».