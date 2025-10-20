Скидки
Главная Хоккей Новости

Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев обошёл всех канадцев, Ларионов с Козловым — последние

Комментарии

Редакция «Чемпионата» составила рейтинг тренеров КХЛ сезона-2025/2026 на текущий момент. При его составлении учитываются кредит доверия тренера в клубе, результаты команды в нынешнем сезоне, качество игры и общественное мнение. В скобках указано место тренера в рейтинге на прошлой неделе.

МестоТренерКлуб
1 (10)Андрей Козырев«Северсталь»
2 (8)Боб Хартли«Локомотив»
3 (4)Жерар Галлан«Шанхайские Драконы»
4 (2)Ги Буше«Авангард»
5 (3)Андрей Разин«Металлург»
6 (9)Анвар Гатиятулин«Ак Барс»
7 (1)Николай Заварухин«Автомобилист»
8 (5)Алексей Кудашов«Динамо» М
9 (6)Алексей Жамнов«Спартак»
10 (7)Бенуа Гру«Трактор»
11 (19)Игорь Гришин«Нефтехимик»
12 (12)Леонид Тамбиев«Адмирал»
13 (13)Дмитрий Квартальнов«Динамо» Мн
14 (14)Игорь НикитинЦСКА
15 (11)Алексей Исаков«Торпедо»
16 (17)Александр Гальченюк«Амур»
17 (20)Михаил Кравец«Барыс»
18 (16)Вячеслав Буцаев«Сибирь»
19 (22)Владимир КрикуновХК «Сочи»
20 (15)Павел Десятков«Лада»
21 (18)Виктор Козлов«Салават Юлаев»
22 (21)Игорь ЛарионовСКА
