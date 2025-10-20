Скидки
Андрей Назаров объяснил, почему иностранные тренеры с игроками активно едут в Россию и КХЛ

Андрей Назаров объяснил, почему иностранные тренеры с игроками активно едут в Россию и КХЛ
Известный тренер Андрей Назаров объяснил, чем Россия и КХЛ так привлекают иностранных тренеров и хоккеистов.

«Внешняя информационная повестка по-прежнему напряжённая, поэтому нужно стараться искать позитивные моменты, а также усиливать внутреннюю повестку, включая спортивную составляющую. Так, например, в КХЛ накануне состоялся яркий и интересный матч между «Металлургом» и «Нефтехимиком», по итогам которого команды забросили друг другу 15 шайб: нечасто такое увидишь. Были потасовки, удаление тренера, эмоции, – всё это хороший информационный повод, за который нужно цепляться.

Мы в очередной раз убеждаемся, что Континентальная лига интенсивно развивается, ведь не просто так сюда едут в том числе иностранные специалисты и серьёзные легионеры. Здесь нет задержек по зарплатам, высокий уровень мастерства, а жить в России намного безопаснее и привлекательнее, чем в некоторых других странах. Иностранных специалистов не обмануть, они всё прекрасно понимают», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

