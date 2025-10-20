Скидки
Хоккей

Московское «Динамо» обменяло нападающего Девина Броссо в «Салават Юлаев»

Московское «Динамо» обменяло нападающего Девина Броссо в «Салават Юлаев»
Комментарии

Московское «Динамо» обменяло нападающего Девина Броссо в «Салават Юлаев». Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, «Динамо» получило денежную компенсацию.

Форвард перешёл в московский клуб перед началом сезона-2025/2026. На счету 30-летнего канадца 12 матчей за бело-голубых, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ранее в КХЛ Броссо выступал за «Амур» и «Куньлунь».

Броссо с 2022 года выступает в КХЛ и первые два года провёл в «Куньлуне». В прошлом сезоне 29-летний канадский форвард представлял «Амур», за который набрал 22 (13+9) очка в 33 играх регулярного чемпионата КХЛ.

Ранее Броссо поиграл в Австрии, где в составе клуба «Дорнбирн» в сезоне-2020/2021 за 34 игры набрал 21 (7+14) очко. Также он имеет опыт выступлений в Американской хоккейной лиге (АХЛ): в 81 встрече на его счету 25 (15+10) результативных баллов.

