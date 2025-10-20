Скидки
КХЛ определила лучших игроков шестой недели сезона-2025/2026

Комиссия по определению лучших хоккеистов определила лауреатов шестой недели Фонбет Чемпионата КХЛ сезона-2025/2026 в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Максим Дорожко («Амур»), одержавший две победы в трёх матчах недели с коэффициентом надёжности 1,62 и 95,69% отражённых бросков. В матче с «Ладой» (3:0) Дорожко в третий раз в сезоне сыграл «на ноль».

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 4 (2+2) очка в трёх играх недели с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Герман Точилкин («Нефтехимик»), набравший 5 (4+1) очков в трёх матчах недели.

Лучшим новичком признан Илья Квочко («Северсталь»), набравший 2 (2+0) очка в трёх играх недели.

