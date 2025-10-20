Скидки
Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин рассказал, какое правило в хоккее он бы изменил

Нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин заявил, что предпочитает выявлять победителя в матчах без серии буллитов.

— Если бы ты мог изменить одно правило в современном хоккее, что бы это было?
— Буллиты бы отменил, наверное. Хотя они мне и нравятся, но лучше играть овертайм до конца, — цитирует Яшкина телеграм-канал «Хоккей на Кинопоиске».

В текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги Яшкин провёл 17 матчей и набрал девять очков — забросил шесть шайб и отдал три результативные передачи. Всего в КХЛ 32-летний нападающий провёл 352 матча и набрал 306 очков — забросил 188 шайб и отдал 118 результативных передач.

