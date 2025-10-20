Скидки
Форвард Девин Броссо подписал контракт с «Салаватом Юлаевым»

Комментарии

Форвард Девин Броссо подписал контракт с «Салаватом Юлаевым». Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, соглашение рассчитано сроком на два года. Ранее форвард был обменян из московского «Динамо».

Форвард перешёл в московский клуб перед началом сезона-2025/2026. На счету 30-летнего канадца 12 матчей за бело-голубых, в которых он отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Ранее в КХЛ Броссо выступал за «Амур» и «Куньлунь».

Броссо с 2022 года выступает в КХЛ и первые два года провёл в «Куньлуне». В прошлом сезоне 29-летний канадский форвард представлял «Амур», за который набрал 22 (13+9) очка в 33 играх регулярного чемпионата КХЛ.

