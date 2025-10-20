Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады»

Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады»
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко покинул клуб по семейным обстоятельствам. Генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов заявил, что специалист сам попросил клуб отпустить его.

«Сергей Юрьевич обратился ко мне ещё две недели назад, попросил отпустить по семейным обстоятельствам. Мы пошли навстречу. Благодарим за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Харламова пресс-служба клуба.

Гомоляко является двукратным чемпионом России, двукратным серебряным призёром России, трёхкратным бронзовым призёром чемпионата России, двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом мира среди молодёжи. Выступал за «Трактор», «Металлург», «Мечел», «Салават Юлаев» и «Северсталь», а в сезоне-2000/2001 провёл 43 матча в составе «Лады».

Летом 2019 года Гомоляко был назначен на должность спортивного директора ХК «Сочи», а с декабря 2020 года по сентябрь 2024 года являлся спортивным директором магнитогорского «Металлурга», став по итогам сезона-2023/2024 обладателем Кубка Гагарина.

Материалы по теме
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
Эксклюзив
«Поддавить меня Разин никак не мог». Откровенное интервью с Гомоляко
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android