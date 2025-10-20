Сергей Гомоляко покинул пост спортивного директора «Лады»

Спортивный директор «Лады» Сергей Гомоляко покинул клуб по семейным обстоятельствам. Генеральный директор ХК «Лада» Александр Харламов заявил, что специалист сам попросил клуб отпустить его.

«Сергей Юрьевич обратился ко мне ещё две недели назад, попросил отпустить по семейным обстоятельствам. Мы пошли навстречу. Благодарим за проделанную работу и желаем удачи в дальнейшей карьере», — цитирует Харламова пресс-служба клуба.

Гомоляко является двукратным чемпионом России, двукратным серебряным призёром России, трёхкратным бронзовым призёром чемпионата России, двукратным чемпионом Евролиги, чемпионом мира среди молодёжи. Выступал за «Трактор», «Металлург», «Мечел», «Салават Юлаев» и «Северсталь», а в сезоне-2000/2001 провёл 43 матча в составе «Лады».

Летом 2019 года Гомоляко был назначен на должность спортивного директора ХК «Сочи», а с декабря 2020 года по сентябрь 2024 года являлся спортивным директором магнитогорского «Металлурга», став по итогам сезона-2023/2024 обладателем Кубка Гагарина.