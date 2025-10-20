«Ему нужно набрать форму». Токкет рассказал, почему усадил Мичкова в запас по ходу матча

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Рик Токкет объяснил, почему решил посадить в запас Матвея Мичкова во второй половине третьего периода с «Миннесотой Уайлд» (2:1 ОТ). Россиянин провёл свою последнюю смену в матче в середине третьего периода при счёте 1:1 и не принимал участие в овертайме.

«Я знаю, что он как громоотвод для всех здесь. Мичкову нужно расслабиться. Ему необходимо набрать форму. Он должен быть на своих позициях, нельзя просто так выходить из зоны. И это нормально, он стал лучше в этом. Но бывают моменты, когда тренеру нужно просто принимать решения. Чтобы добиться победы в игре с «Миннесотой», я решил играть в три звена, и это сработало. Это не обвинение в его адрес. Но он много работает над своей формой», — цитирует Токкета пресс-служба клуба.

В матче с «Миннесотой» Мичков провёл на площадке 12 минут и семь секунд. В текущем сезоне на счету россиянина лишь один гол в пяти матчах.

