Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Инсайдер НХЛ оценил слухи о возможном переходе Сидни Кросби в «Монреаль»

Инсайдер НХЛ оценил слухи о возможном переходе Сидни Кросби в «Монреаль»
Комментарии

Инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли прокомментировал слухи о возможном переходе капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби в «Монреаль Канадиенс». Контракт Кросби с «Питтсбургом» заканчивается в конце сезона-2026/2027.

«Насколько я могу судить, Сидни Кросби, похоже, даже не задумывался об этом. Все вокруг него только об этом и говорят, всем любопытно, хватит ли у него сил сделать такой ход», — цитирует Серавалли NHL Rumour Report.

Кросби — член Тройного золотого клуба: он выиграл три Кубка Стэнли (2009, 2016 и 2017 годы), два олимпийских золота (2010, 2014) и чемпионат мира (2015), причём он единственный в истории был капитаном всех трёх победивших команд.

Материалы по теме
Нестареющий Сид! Кросби обогнал легенду и вошёл в топ-9 ассистентов за всю историю НХЛ
Нестареющий Сид! Кросби обогнал легенду и вошёл в топ-9 ассистентов за всю историю НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android