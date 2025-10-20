Скидки
Кенневилль заявил, что извлёк уроки из дела, из-за которого был отстранён от работы в НХЛ

Главный тренер «Анахайм Дакс» Джоэль Кенневилль заявил, что извлёк уроки из дела Кайла Бича. Бывший главный тренер «Чикаго» был отстранён в октябре 2021-го в связи с делом о сексуализированном насилии в клубе в 2010 году. Сообщалось, что Кенневилль не отреагировал, узнав об инциденте между Бичем и видеотренером Брэдом Олдричем.

«Мы извлекли урок из этой ситуации: я мог бы быть более настойчивым, задавать больше вопросов и глубже вникать в детали произошедшего. В то же время благодаря этому мы многому научились. Применяя эти уроки, сейчас я бы убедился, что подобное не произойдёт под нашим контролем и что здоровье и безопасность игроков – приоритет номер один», – цитирует Кенневилля пресс-служба НХЛ.

Летом 2024-го отстранение было снято, в это межсезонье Кенневилль возглавил «Анахайм».

Великий тренер вернулся в НХЛ после скандала. Кенневилль перестроит «Анахайм»?
