Изменено время начала трёх домашних матчей «Северстали» в ноябре

18 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — «Динамо» (Минск) переносится с 19:00 на 19:30;

26 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — СКА переносится с 19:00 на 19:30;

28 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — «Локомотив» переносится с 19:00 на 19:30.

«Северсталь» с 20 очками после 16 встреч располагается на третьей строчке Западной конференции. Череповецкая команда имеет действующую серию из четырёх побед. «Северсталь» выиграла шесть из последних семи матчей.

В рейтинге тренеров КХЛ от редакции «Чемпионата» Андрей Козырев занял первое место по итогам прошедшей недели.