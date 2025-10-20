Изменено время начала трёх домашних матчей «Северстали» в ноябре.
18 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — «Динамо» (Минск) переносится с 19:00 на 19:30;
26 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — СКА переносится с 19:00 на 19:30;
28 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — «Локомотив» переносится с 19:00 на 19:30.
«Северсталь» с 20 очками после 16 встреч располагается на третьей строчке Западной конференции. Череповецкая команда имеет действующую серию из четырёх побед. «Северсталь» выиграла шесть из последних семи матчей.
В рейтинге тренеров КХЛ от редакции «Чемпионата» Андрей Козырев занял первое место по итогам прошедшей недели.