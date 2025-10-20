Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Изменено время начала трёх домашних матчей «Северстали» в ноябре

Изменено время начала трёх домашних матчей «Северстали» в ноябре
Комментарии

Изменено время начала трёх домашних матчей «Северстали» в ноябре.

18 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — «Динамо» (Минск) переносится с 19:00 на 19:30;
26 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — СКА переносится с 19:00 на 19:30;
28 ноября 2025 года — игра «Северсталь» — «Локомотив» переносится с 19:00 на 19:30.

«Северсталь» с 20 очками после 16 встреч располагается на третьей строчке Западной конференции. Череповецкая команда имеет действующую серию из четырёх побед. «Северсталь» выиграла шесть из последних семи матчей.

В рейтинге тренеров КХЛ от редакции «Чемпионата» Андрей Козырев занял первое место по итогам прошедшей недели.

Материалы по теме
Рейтинг тренеров КХЛ: Козырев обошёл всех канадцев, Ларионов с Козловым — последние
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android