Хоккей

Девин Броссо поделился эмоциями от перехода в «Салават Юлаев» из московского «Динамо»

Девин Броссо поделился эмоциями от перехода в «Салават Юлаев» из московского «Динамо»
Нападающий Девин Броссо прокомментировал обмен в «Салават Юлаев» из московского «Динамо». После обмена форвард подписал двухлетний контракт с уфимским клубом.

— Я невероятно рад присоединиться к команде. Хотелось бы помочь клубу одержать как можно больше побед. У «Салавата» быстрая, молодая и талантливая команда. Все парни заряжены на упорную работу. С нетерпением жду, когда со всеми познакомлюсь.

– А на какой роли вам привычнее играть?
– Я просто хочу стать частью новой для меня команды и хорошим партнёром на льду и в раздевалке. Я эмоциональный игрок и стараюсь быть максимально полезным на площадке. Я готов к любой роли.

– Вы также успели поиграть против «Салавата Юлаева» и на «Уфа-Арене». Что скажете о болельщиках?
– В Уфе всегда было сложно играть – болельщики мощно и страстно поддерживают команду. Всегда считал, что фанаты «Салавата» одни из лучших в КХЛ. Так что очень круто, что я буду играть теперь при их поддержке, — цитирует Броссо пресс-служба уфимского клуба.

